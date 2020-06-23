Казань, , 17:15 — REGNUM «Северсталь» совершила обмен с казанским «Ак Барсом».

Согласно информации пресс-службы «Северстали», череповецкий клуб заполучил права на защитника Кирилла Адамчука. 26-летний игрок провел большую часть минувшего сезона в фарм-клубе «Ак Барса» в ВХЛ, где за 38 матчей регулярного чемпионата набрал 19 (4+15).

В обратном направлении последовал нападающий Владислав Федоров. 19-летний форвард присоединился к «казанцам» в качестве одного из лучших бомбардиров фарм-клуба «Северстали» в МХЛ. В 59 матчах регулярного чемпионата за «Алмаз» игрок набрал 46 (23+23) очков.