Рига, , 16:54 — REGNUM Петерис Скудра начал формировать новый тренерский штаб на ближайший сезон.

Один из главных кандидатов на пост главного тренера рижского «Динамо» в следующем сезоне Петерис Скудра назвал имена нескольких специалистов, которые войдут в его тренерский штаб.

Участниками команды Скудры, по информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», станут бывшие игроки «рижан» Александр Ниживий, который займет место первого ассистента главного тренера, и Эдгарс Масальскис, сохранивший пост тренера вратарей.

Сообщается, что бывший главный тренер «Динамо» Гиртс Анкипанс не покинет клуб, а, напротив, войдет в его руководство, заняв одну из должностей в администрации.

Ранее сообщалось, что Валерий Кулибаба может стать новым главным тренером рижского"Динамо».