Хабаровск, , 16:34 — REGNUM «Амур» объявил о заключении контракта с нападающим Валентином Пьяновым.

«Валентин Пьянов возвращается в Хабаровск. «Амур» достиг договоренности о подписании однолетнего контракта с форвардом, ставшим вторым бомбардиром в сезоне 2018/2019», — сообщает официальный аккаунт «Амура» в социальной сети «Инстаграм».

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Пьянов защищал цвета омского «Авангарда». В 50 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 12 (9+3) очков.

Дополняя информацию пресс-службы «Амура» напомним, что в регулярном чемпионате сезона 2018−2019 годов Пьянов в списке бомбардиров «хабаровчан» уступил только Томашу Зогорне. Россиянин записал на свой счет 27 (6+21) очков в 58 матчах чемпионата.