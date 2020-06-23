Москва, , 16:24 — REGNUM Законопроект о школьном, любительском и корпоративном спорте Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Предлагается прописать, что «школьная спортивная лига» — созданная на основе членства НКО, учредителями которой являются в том числе общероссийская общественная организация и целями которой являются содействие в популяризации школьного спорта и развитии одного или нескольких видов спорта, подготовка спортивного резерва, организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди школьников.

По одному виду спорта может быть создана только одна школьная спортивная лига. Членами данной лиги могут быть физлица, юрлица, осуществляющие деятельность в области школьного спорта.

«Любительский спорт» — часть спорта, направленная на подготовку и участие в спортивных мероприятиях, за исключением массовых спортивных мероприятий и профессиональных спортивных соревнований, определяется в поправках.

«Корпоративный спорт» — часть любительского спорта, направленная на организацию и осуществление в целях отдыха и оздоровления спортивной тренировочно-подготовительной и соревновательной деятельности и спортивных событий в рамках корпоративных и унитарных юрлиц всех видов экономической деятельности, непосредственно не связанных по своим целям и деятельности со сферой спорта, в интересах таких работников (персонала) таких юрлиц, прописывается в законе.

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