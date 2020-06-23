Химки, Московская область, , 16:12 — REGNUM Главная звезда Единой лиги ВТБ Алексей Швед договорился о новом контракте с «Химками».

Согласно сообщениям портала Sportando, «Химки» продлили соглашение с именитым защитником на три игровых сезона до лета 2023 года.

Напомним, что в рамках текущего межсезонья Алексей Швед успел выставить свою кандидатуру на рынок свободных агентов, где игроком интересовались «Барселона», «Милан» и китайский «Зенит».

В минувшем сезоне Евролиги Швед в среднем набирал 21,4 очка, 6,2 передачи и 2,7 подбора за матч.