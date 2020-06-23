Москва, , 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

"Совет директоров футбольного клуба «Спартак Москва» выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перфоманс фанатов, которые проводили автобус с командой в Тулу посредством баннера и пиротехнических средств, был оценён положительно игроками и тренерами, в результате таких действий никто не пострадал, а дорога, которую якобы перекрыли болельщики, используется в основном клубным транспортом. В этой связи руководство клуба подчеркнуло, что не считает, что действия фанатов нужно расценивать как хулиганство.

В «Спартаке» попросили правоохранительные органы «воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба», а болельщиков призвали теснее взаимодействовать с клубом и действовать в рамках российского законодательства.

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