Белград, , 15:55 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом 23 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление теннисиста.

«Мы организовали турнир во время, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир», — говорится в заявлении.

Джокович также заявил, что отправляется на самоизоляцию на 14 дней, а через пять дней ещё раз пройдёт тест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джокович организовал выставочный турнир Adria Tour, в котором приняли участие многие известные теннисисты. На турнире коронавирусом заразился болгарский теннисист Григор Димитров.

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