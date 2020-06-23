Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM Домашние матчи футбольного клуба «Ростов» посетит только ограниченное количество болельщиков при строгом соблюдении санитарным требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 23 июня.

Так, на стадион «Ростов Арена» попасть на матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Арсенал» (27 июня) смогут попасть владельцы абонементов, получившие СМС-подтверждение от клуба. В сообщении будет указано место, которое подготовлено для болельщика на стадионе.

«Вход на стадион возможен только в перчатках и маске (либо респираторе). На входе на стадион осуществляется температурный контроль», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на стадионе до конца сезона 2019/2020 закроют пресс-зону и пресс-центр. Перед матчами все помещения и трибуны подвергнут санитарной обработке.

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