Москва, , 14:32 — REGNUM С открытым письмом к президенту России Владимиру Путину обратились легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков. Об этом 23 июня сообщается на страницах спортсменов в Instagram.

«Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта, мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения лёгкой атлетики», — говорится в обращении.

Отмечается, что легкоатлеты и тренеры не могут реализовывать свой потенциал, поскольку лишены возможности выступать вне России даже в нейтральном статусе.

При этом в случае невыплаты Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) штрафа до 1 июля «лёгкая атлетика может быть окончательно изгнана из международной федерации».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 1 июля ВФЛА должна выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф в размере $5 млн.

В World Athletics заявили, что в противном случае российские легкоатлеты не смогут получить нейтральный статус. При этом World Athletics отказалась предоставить ВФЛА отсрочку на выплату штрафа.

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