Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM На стадионе «Ростов Арена» до конца футбольного сезона 2019/2020 закроют пресс-зону и пресс-центр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Ростов».

"Клубами «Ростов» и тульский «Арсенал» будет организована послематчевая онлайн-конференция главных тренеров команд. Журналисты смогут задать свои вопросы в текстовом виде и получить на них оперативный видеоответ», — уточнили в администрации команды.

Сезонные и разовые аккредитации СМИ аннулированы. Кроме того, на стадионе сможет работать только организатор трансляции матчей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на стадионе «Ростов Арена» проведут дезинфекцию, для игроков выделят так называемую «чистую зону».

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