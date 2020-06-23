Доха, , 13:22 — REGNUM Ещё два стадиона в Катаре, построенные к чемпионату мира по футболу — 2022, могут быть открыты к концу 2020 года. Об этом 23 июня заявил генсекретарь оргкомитета ЧМ-2022 Хасан аль-Тавади.

«Мы планируем открыть ещё два стадиона до конца этого года», — цитирует аль-Тавади ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Катаре был открыт третий стадион, построенный к ЧМ-2022. Education City Stadium рассчитан на 40 тыс. мест.

До этого были сданы объекты «Халифа» в Дохе и «Аль-Джануб» в Аль-Вакре, которые также вмещают по 40 тыс. зрителей.

Всего для ЧМ-2022 планируется построить восемь стадионов в семи городах Катара. Турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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