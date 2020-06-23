Чебоксары, , 13:06 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 23 июня, состоялось открытие регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО. Церемония прошла в международный олимпийский день и приурочена к 100-летию празднования Чувашской автономии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Региональный хоккейный центр Cap.ru

С приветственным словом в формате видеосвязи обратился к участникам мероприятия министр спорта России Олег Матыцин, подчеркнув символичность открытия центра хоккея в международный олимпийский день и сравнив с участием в соревнованиях.

«Поздравляю чувашский народ с еще одной победой — завершением строительства. Чувашия — это яркий пример того, как нужно развивать спорт. Средний показатель занимающихся спортом в республике уже превысил средний показатель по России», — отметил глава Минспорта России.

Врио главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что аналогичный хоккейный центр будет построен в микрорайоне Новый город в Чебоксарах. В настоящее время завершается проектирование объекта.

Площадь регионального центра по хоккею превышает 4 тыс. кв. метров, площадь застройки составляет около 3379,7 кв. метров, строительный объем — 33 018,9 кв. метров. Он начал строиться в 2019 году, его передача заказчику состоялась в конце мая 2020 года. Ранее планировалось, что стоимость строительства составит 260 млн рублей, из них 180 млн рублей — средства федеральной казны.

В новом спортивном учреждении будут проводиться тренировочные сборы, мастер-классы и открытые тренировки для хоккеистов из городов и районов республики, а также различные спортивно-массовые мероприятия. В частности, здесь будут тренироваться и играть в хоккей детские и юношеские команды республиканской школы хоккея, детская команда по следж-хоккею «Атал», любительские команды Чувашии. Также центр будет использоваться для массового катания на коньках.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Чувашия отмечает главный государственный национальный праздник — День Республики. В этом году празднуется 100-летие со дня образования Чувашской автономной области.

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