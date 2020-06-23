Москва, , 12:21 — REGNUM Введение потолка зарплат для игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поддержал министр спорта РФ Олег Матыцин. Об этом 23 июня он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

"В чем клубы очень отреагировали правильно, так это в том, что был пересмотрен потолок заработных плат. Люди понимают, что они живут в сегодняшних реалиях», — сказал Матыцин.

Напомним, начиная с сезона 2020/21, в КХЛ введён потолок заработных плат в размере 900 млн рублей.

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