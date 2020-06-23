Милан, Италия, , 11:54 — REGNUM Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что главной целью команды в нынешнем сезоне является выход в еврокубки. Об этом 23 июня сообщает Football Italia.

«Цель — догнать тех, кто опережает нас в турнирной таблице и попасть в еврокубки», — сказал Пиоли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Милан» разгромил «Лечче» в матче 27-го тура Серии А со счётом 4:1. Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

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