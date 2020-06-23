Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM Тщательной дезинфекции подвергнут стадион «Ростов Арена» к ближайшим матчам Российской премьер-лиги. Для футболистов будет выделена так называемая «чистая зона». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве по физической культуре и спорту региона 23 июня.

«Отдельно будет проведена дезинфекция всего спортивного инвентаря на «Ростов Арене». Кроме того, стадион будет разделен на «зону зрителей» и «зону футболистов», перемещение между ними будет закрыто. Игроки будут проходить на стадион по отдельной «чистой зоне» — ряду помещений, продезинфицированных и закрытых в нематчевые дни», — отметил глава ведомства Самвел Аракелян.

ИА REGNUM напоминает, что матч 24-тура РПЛ в Ростове-на-Дону предполагается провести 27 июня. На «Ростов Арене» сыграют жёлто-синие и тульский «Арсенал». В каком составе выйдут хозяева поля, пока неизвестно.

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