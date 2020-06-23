Сент-Луис, США, , 10:42 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко приступил к тренировкам после травмы. Об этом 23 июня сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что Тарасенко восстановился после травмы плеча и приступил к тренировкам на льду.

«Я был очень близок к тому, чтобы вернуться и играть перед тем, когда сезон был отложен, поэтому у меня появилось дополнительное время для восстановления», — сказал Тарасенко.

Напомним, 25 октября 2019 года Тарасенко получил травму плеча в матче с «Лос-Анджелес Кингз». После этого он перенёс операцию и пропустил большую часть сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Тарасенко заявил, что сможет вернуться в строй, если сезон в НХЛ будет возобновлён.

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