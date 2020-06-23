Бернли, Великобритания, , 10:12 — REGNUM Английский футбольный клуб «Бёрнли» заявил, что осуждает действия тех, кто вывесил баннер «Жизни белых важны». Об этом 23 июня сообщается на сайте клуба.

«Клуб «Бёрнли» решительно осуждает действия тех, кто несёт ответственность за самолёт и оскорбительный баннер», — говорится в сообщении.

В клубе заявили, что собираются сотрудничать с властями, чтобы найти «ответственных» и ввести для них пожизненный запрет на посещение матчей.

«Мы полностью поддерживаем инициативу «Жизни чёрных важны». Клуб гордится своей работой с людьми любого пола и вероисповедания и выступает против расизма», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Бёрнли».

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