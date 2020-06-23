Вильярреаль, Испания, , 08:59 — REGNUM «Вильярреал» сыграл вничью с «Севильей» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Вильярреала» голы забили Пако Алькасер (18) и Пау Торрес (45). «Севилья» ответила голами Серхио Эскудеро (39) и Мунира Эль-Хаддади (63).

На сегодняшний день «Вильярреал» набрал 48 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» идёт на третьем месте с 53 очками.

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