Лечче, Италия, , 08:43 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Лечче» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Милана» голы забили полузащитники Самуэль Кастильехо (26), Джакомо Бонавентура (55) и нападающие Анте Ребич (57) и Рафаэл Леау (72). «Лечче» ответил голом хавбека Марко Манкозу (54), реализовавшего пенальти.

На сегодняшний день «Милан» набрал 39 очков и находится на седьмом месте в Серии А. «Лечче» идёт на 18-м месте с 25 очками.

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