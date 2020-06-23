Манчестер, Великобритания, , 08:24 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Бёрнли» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Манчестер Сити» по дублю оформили полузащитник Филип Фоден (22, 63) и Рияд Марез (43, 45). Ещё один гол на счету Давида Сильвы (51).

На сегодняшний день «Манчестер Сити» набрал 63 очка и находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» с 39 очками идёт на 11-м месте.

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