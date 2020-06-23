Ростов-на-Дону, , 00:41 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» выступил с заявлением, в котором пояснил свою позицию относительно проведения матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». По мнению жёлто-синих, решение о переносе должно было принять руководство РПЛ, передаёт ИА REGNUM.

«В любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики. У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что матч 23-го тура РПЛ «Ростовом» — «Сочи» не был перенесён, несмотря на то, что сложилась нештатная ситуация: несколько игроков основного состава донской команды заразились коронавирусом. Руководство РПЛ согласилось на перенос в случае положительного ответа от «Сочи». Однако кубанская команда отказалась перенести игру на более поздний срок.

Читайте ранее в этом сюжете: 17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд по сейвам в истории РПЛ