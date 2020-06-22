Форт-Майерс, США, , 18:41 — REGNUM «Торонто Рэпторс» будет готовиться к возобновлению сезона во Флориде.

Согласно информации портала TSN, команда отправилась в Форт-Майерс, штат Флорида, для подготовки к грядущему рестарту сезона НБА 2019/2020.

Клубы, проводящие подготовку к сезону, будут проводить тренировки с соответствующими мерами безопасности.

Сообщается, что полноценные тренировки будут разрешены после того, как клубы переберутся в специальный кампус в Орландо, где будет проводиться рестарт сезона.

«Рэпторс» занимают третье место в общей турнирной таблице, набрав 110 очков в 64 матчах.