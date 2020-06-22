Бергамо, Италия, , 17:47 — REGNUM «Аталанта» выкупила у «Челси» права на полузащитника Пашалича.

Согласно информации пресс-службы итальянской команды, «Аталанта» заключила полноценный контракт с хорватским хавбеком Марио Пашаличем. В текущем сезоне футболист выступал за клуб из Бергамо на правах аренды.

По данным портала transfermarkt стоимость игрока на рынке составляет 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету хорватского футболиста 32 матча за «Аталанту», в которых он забил 7 мячей и отдал 7 передач.