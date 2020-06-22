Рим, , 17:13 — REGNUM Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своем отношении к нападающему «Брешии» Марио Балотелли.

«Я тренировал Марио, когда он был еще пацаном, задействовал его в играх, и он выглядел необыкновенно для любого возраста. Марио — необыкновенный парень, такой добрый, вежливый.

У меня есть надежда, что он предпримет что-то, чтобы изменить все это, ему ведь и сейчас только лишь 30 лет, и это может стать пиком его футбольной зрелости. Надеюсь, однажды он пробудится и осознает, что все еще выбрасывает свой талант на ветер.

Я много раз объяснял Балотелли, что он выбрасывает свой талант впустую, ведь его потенциал поразителен», — приводит слова Манчини портал RAI Sport.

В текущем сезоне чемпионата Италии Балотелли провел 19 матчей за «Брешию», в которых отличился 5 голами.