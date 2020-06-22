Москва, , 16:28 — REGNUM Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Роман Широков поделился своим мнением относительно решения главного тренера «армейцев» Романа Гончаренко покинуть команду.

«Гончаренко остынет и вернется. Это эмоциональный момент. Сейчас его история в ЦСКА не должна завершиться. Один матч сыграл ‑ и что, сразу уходить? Он готовил команду к возобновлению чемпионата.

Овчинников может его заменить, что сейчас Виктором Михайловичем руководят эмоции. С его стороны будет неправильно покидать команду.

У клуба есть кредит доверия к нему. Расторгать контракт с его стороны будет нелогичным», — приводит слова Широкова портал «Чемпионат».

Напомним, что Виктор Гончаренко подал заявление об уходе из команды по своей инициативе, после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в рамках 23-го тура чемпионата.

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