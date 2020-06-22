Москва, , 16:16 — REGNUM Виктор Гончаренко хочет покинуть московский ЦСКА.

Руководство ЦСКА продолжает вести переговоры с главным тренером команды 43-летним Виктором Гончаренко. «Армейцы» собираются оставить специалиста до конца текущего розыгрыша Российской премьер-лиги, сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Виктор Гончаренко подал заявление об уходе из команды по своей инициативе, после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в рамках 23-го тура чемпионата.

Сообщается, сегодняшнюю тренировку «армейцев» проведет один из ассистентов Гончаренко Сергей Овчинников.

Окончательное решение относительно будущего Виктора Гончаренко в тренерском штабе клуба будет объявлено во вторник.

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