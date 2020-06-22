Белград, , 14:49 — REGNUM Тесты на коронавирус у пяти футболистов сербской «Црвены Звезды» дали положительный результат. Об этом 22 июня сообщается на сайте команды.

Коронавирус выявлен у Марко Гобелича, Душана Йованчича, Негоса Петровича, Бранко Йовичича и Марко Конатара. При этом игроки находятся в изоляции и чувствуют себя хорошо.

Отмечается, что все остальные футболисты и сотрудники клуба были протестированы и получили отрицательные результаты.

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