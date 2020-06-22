Вильнюс, , 14:29 — REGNUM Французский нападающий Давид Н’Гог, выступающий за литовский «Жальгирис», решил завершить карьеру в возрасте 31 года. Об этом 22 июня сообщается на сайте клуба

Н’Гог перешёл в «Жальгирис» в начале 2020 года. Он сыграл в двух матчах и забил один гол. После этого соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что Н’Гог является воспитанником ПСЖ, за который играл с 2006 по 2008 год. После этого он перешёл в «Ливерпуль», в составе которого выступал с 2008 по 2011 год.