Пермь, , 13:12 — REGNUM В пермском футбольном клубе «Звезда» выявили три случая заражения коронавирусом. Об этом 22 июня сообщается на сайте команды.

Отмечается, что положительные результаты дали тесты у футболистов Рустама Вазитдинова и Александра Мосунова, а также у массажиста Андрея Комыслянова.

Команда 19 июня прошла тестирование на коронавирус. Все остальные члены команды получили отрицательный результат.

Напомним, сезон 2019/20 в Профессиональной футбольной лише (ПФЛ), где выступает «Звезда» был досрочно завершён.

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