Задар, Хорватия, , 11:22 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович отказался проходить тест на коронавирус в Хорватии. Об этом 22 июня сообщает портал Kurir.

По информации издания, Джокович вместе со своей командой отказались проходить тесты в Хорватии, где проходил турнир Adria Tour, поскольку не чувствуют никаких симптомов.

Отмечается, что 33-летний теннисист намерен связаться со своим врачом, когда приедет в Белград. Там он планирует провести необходимую процедуру в соответствии с рекомендациями.

Читайте также: Болгарский теннисист Димитров заразился коронавирусом

Ранее стало известно, что болгарский теннисист Григор Димитров, принимавший участие в турнире, заразился коронавирусом. Из-за этого был отменён финальный матч турнира между Джоковичем и Андреем Рублёвым.

Читайте ранее в этом сюжете: Матч между Рублёвым и Джоковичем отменён из-за коронавируса у Димитрова