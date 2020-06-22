Джакарта, , 11:18 — REGNUM Организаторы международной велогонки Tour d'Indonesia решили провести в этом году соревнование в онлайн-формате, сообщает Antara.

«Велогонка Tour d'Indonesia была отменена, как и другие туры в Индонезии. Взамен этого мероприятие пройдет онлайн», — заявил генеральный секретарь индонезийской ассоциации велоспорта Прамана Нугрохо в Джакарте.

По его словам, виртуальный Tour d'Indonesia планируется провести в конце сентября. Участники будут соревноваться друг с другом, используя приложение.

Напомним, Tour d'Indonesia — это не единственный международный чемпионат, который пройдет в онлайн-формате. В апреле состоялась виртуальная гонка Tour de Suisse 2020, после того как организаторы отменили официальную гонку, запланированную на 6−14 июня.