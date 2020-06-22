Токио, , 11:01 — REGNUM Заявку на проведение женского чемпионата мира по футболу 2023 года отозвала Федерация футбола Японии. Об этом 22 июня сообщает Kyodo.

Отмечается, что на это решение повлияла ситуация с пандемией коронавируса. Кроме того, японские спортивные чиновники пришли к выводу, что выбор будет сделан не в пользу Японии.

В Международной федерации футбола (ФИФА) проведёт заседание 25 июня, на котором будет выбрано место проведения женского ЧМ-2023. Сейчас на него претендует Колумбия, а также совместная заявка Австралии и Новой Зеландии.

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