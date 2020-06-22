Виго, Испания, , 10:38 — REGNUM Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив», может перейти в «Сельту». Об этом 22 июня сообщает FC Inter News.

Права на футболиста принадлежат миланскому «Интеру». С лета 2019 года он играл в «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего хавбека был заинтересован «Марсель», однако «Интер» не принял это предложение французского клуба в размере €12 млн. Теперь он может перейти в «Сельту», где играет Фёдор Смолов, с которым он выступал в «Локомотиве».

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