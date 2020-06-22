Цюрих, Швейцария, , 09:45 — REGNUM Полномочия президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля будут продлены на конгрессе организации, который пройдёт 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Отмечается, что IIHF проведёт ежегодный конгресс в формате видеоконференции. Предполагается, что на нём будет утверждено продление полномочий Фазеля до следующего года.

Первоначально выборы нового главы организации должны были пройти в сентябре на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Однако из-з пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на 2021 год.

Фазель возглавляет IIHF с 1994 года. Он пять раз переизбирался на эту должность. Ранее он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

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