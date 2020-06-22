Барселуш, , 08:37 — REGNUM «Жил Висенте» одержал победу над «Авешем» в матче чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Жил Висенте» голы забили защитник Энрике Гомеш (10), полузащитник Рубен Рибейру (36) и нападающий Лину (90).

На сегодняшний день «Жил Висенте» занимает 11-е место в чемпионате Португалии, на счету команды 33 очка после 28 туров. «Авеш» идёт на 18-м месте с 14 очками.

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