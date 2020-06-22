Бергамо, Италия, , 08:31 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над «Сассуоло» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Аталанты» дубль оформил нападающий Дуван Сапата, ещё один гол забил защитник Берат Гыимшити. Кроме того, автогол на счету хавбека «Сассуоло» Мехди Бурабья.

На сегодняшний день «Аталанта» набрала 51 очко и находится на четвёртом месте в Серии А. «Сассуоло» идёт на 12-м месте с 32 очками.

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