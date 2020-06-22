Мадрид, , 03:42 — REGNUM Капитан «Реал Мадрид» Серхио Рамос установил новый рекорд чемпионата Испании по числу голов среди защитников. Об этом сообщает sport-express.

В результате пенальти в ходе встречи с «Реал Сосьедадом», Рамос забил 68-й гол в турнире Примеры. Это новый рекорд турнира среди защитников. До этого рекордсмена был бывший игрок «Барселоны» Рональд Куман.

На данный момент, 34-летний Рамос участвовал в 28 матчах чемпионата Испании, отличившись семью голами.

Как сообщало 22 июня ИА REGNUM, в ходе 30-го круга чемпионата Испании «Реал Мадрид» в гостевом матче обыграл «Реал Сосьедад» (2:1).

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