Рим, , 01:53 — REGNUM В матче 30-го круга чемпионата Испании «Реал Мадрид» в гостевом матче обыграл «Реал Сосьедад». Об этом передает sport-express.

Турнир, прошел на арене «Аноэта» в Сан-Себастьяне, закончился счётом 2:1 в пользу «Реал Мадрид».

Забитые мячи в составе «Реала» на счету у Серхио Рамоса, забившего пенальти, и Карима Бензема. У «Реал Сосьедад» гол забил Микель Мерино.

Победа «Реал Мадрид» позволила клубу догнать лидера Примеры, «Барселону», в турнирном рейтинге чемпионата. На данный момент оба клуба имеют по 65 очков.

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