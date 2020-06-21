Москва, , 19:45 — REGNUM Футболисты клуба «Оренбург» в выездном матче двадцать третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Локомотиву». Встреча прошла 21 июня на «РЖД-Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

Героем встречи в составе «железнодорожников» стал Алексей Миранчук, который забил единственный мяч на 38-й минуте.

Отметим, что после двадцати трех матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Клуб «Оренбург», в активе которого 23 балла, находится на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня футболисты «Тамбова» уступили команде «Уфа» в выездном матче двадцать третьего тура РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 1:2.

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