Екатеринбург, , 19:44 — REGNUM В Екатеринбурге после многомесячного перерыва снова проходят футбольные матчи. Первый состоялся 20 июня на центральном стадионе.

На поле «Екатеринбург-Арены» встретились команды «Урал» и казанского «Рубина». Гости обыграли хозяев со счётом 2:1.

Отметим, на трибунах была соблюдена санитарная дистанция между болельщиками, также люди были в масках. Как сообщало ИА REGNUM, матчи прервались в конце марта. Причиной стала эпидемия коронавирусной инфекции и введённый из-за неё особый режим.