Уфа, , 17:43 — REGNUM Футболисты клуба «Тамбов» в выездном матче двадцать третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили команде «Уфа». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:2.

В составе победителей голевыми действиями отметились Даниил Фомин (пенальти) и Николай Гиоргобиани. У гостей мяч забил Михаил Костюков, который был признан лучшим игроком матча.

Отметим, что после двадцати трех матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Клуб «Тамбов», в активе которого 25 баллов, находится на тринадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня футболисты московского ЦСКА на своем поле уступили санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать третьего тура чемпионата России. Прошедшая на «ВЭБ-Арене» в Москве встреча завершилась со счетом 0:4.

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