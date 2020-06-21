Зинсхайм, Германия, , 12:43 — REGNUM «Хоффенхайм» одержал победу над «Унионом» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Хоффенхайма» голы забили Ила Бебу (11), Андрей Крамарич (38), Мунас Даббур (45+2) и Кристоф Баумгартнер (68).

На сегодняшний день «Хоффенхайм» набрал 49 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» идёт на 12-м месте с 38 очками.

Читайте также: «Вольфсбург» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги