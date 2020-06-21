Гельзенкирхен, Германия, , 12:39 — REGNUM «Вольфсбург» одержал победу над «Шальке» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Вольфсбурга» дубль оформил нападающий Ваутер Вегорст (16, 56). Ещё по голу забили защитник Кевин Мбабу (58) и форвард Жоао Виктор (69). «Шальке» ответил голом нападающего Рабби Матондо (70).

На сегодняшний день «Вольфсбург» набрал 49 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» идёт на 11-м месте с 39 очками.

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