Падерборн, Германия, , 12:28 — REGNUM Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над «Падерборном» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Боруссии» голы забили нападающий Патрик Херрман (4) и полузащитник Ларс Штиндль (55, 73). «Падерборн» ответил голом хавбека Свена Михеля (53).

На сегодняшний день «Боруссия» набрала 62 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Падерборн» идёт на 18-м месте с 20 очками.

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