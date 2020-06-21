Берлин, , 12:18 — REGNUM «Байер» проиграл берлинской «Герте» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:2.

В составе «Герты» голы забили нападающие Матеус (22) и Доди Лукебакио (54). «Герта» поднялась на 10-е месте в турнирной таблице Бундеслиги, на счету команды 41 очко.

«Байер» с 60 очками опустился на пятое место, пропустив вперёд мёнхенгладбахскую «Боруссию» и упустив место в Лиге чемпионов.

Читайте также: «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг» благодаря дублю Холанда