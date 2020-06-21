Лейпциг, Германия, , 12:05 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «РБ Лейпциг» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Боруссии» дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд, который отличился на 30-й и 93-й минутах.

На сегодняшний день «Боруссия» набрала 69 очков и находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» идёт на третьем месте с 63 очками.

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