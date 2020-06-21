Севилья, Испания, , 11:45 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Бетис» отправил в отставку главного тренера Хоана Руби. Об этом 21 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что до конца текущего сезона исполнять обязанности главного тренера «Бетиса» будет Алексис Трухильо.

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Ранее Трухильо играл за «Бетис» на протяжении семи сезонов. Всего он провёл в клубе 264 матча. Кроме того, он уже возглавлял команду в двух последних матчах сезона 2016/17.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бетис» проиграл «Атлетику» со счётом 0:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании. Севильский клуб идёт на 14-м месте в турнирной таблице.

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