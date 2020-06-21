Верона, Италия, , 11:15 — REGNUM «Верона» одержала победу над «Кальяри» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Вероны» дубль оформил нападающий Самуэль ди Кармине, отличившийся на 14-й и 26-й минутах. На 43-й минуте форвард «Кальяри» Джованни Симеоне отыграл один мяч.

На сегодняшний день «Верона» находится на седьмом месте в Серии А, набрав 38 очков. «Кальяри» идёт на 12-м месте с 32 очками.

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