Турин, Италия, , 11:12 — REGNUM «Торино» сыграл вничью с «Пармой» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 15-й минуте матча защитник «Торино» Николя Н’Кулу открыл счёт. На 31-й минуте полузащитник «Пармы» Юрай Куцка восстановил равновесие в счёте.

«Торино» имел возможность вновь выйти вперёд, но на 48-й минуте форвард Андреа Белотти не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Торино» находится на 15-м месте в Серии А, набрав 28 очков. «Парм» идёт на восьмом месте с 36 очками.