Афины , , 11:03 — REGNUM «АЕК Афины» сыграл вничью с «Арисом» в матче чемпионата Греции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Футболисты «Ариса» дважды выходили вперёд, отличились полузащитники Бруну Гама (55) с пенальти и Николас Мартинес (75). АЕК ответил мячами форвардов Серхио Араужо (62) и Нелсона Оливейры (86), реализовавшего пенальти.

Беспроигрышная серия АЕКа длится с 12 января и насчитывает 16 матчей — 10 побед и шесть ничьих. В турнирной таблице чемпионата Греции АЕК находится на третьем месте с 56 очками после 29 туров.

Напомним, главным тренером АЕКа является экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера.

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